Quaresma ovacionado no regresso ao Dragão

Os adeptos do FC Porto não esquecem as quatro épocas que Quaresma passou de dragão ao peito e a partida de ontem foi prova disso mesmo.





Agora no Vitória, o extremo foi muito acarinhado pelos portistas, que fizeram questão de o brindar com aplausos quando ele saiu do relvado após o aquecimento prévio ao início do jogo e quando voltou do balneário para o banco.Quaresma acenou em jeito de agradecimento, isto antes de entrar em campo, aos 66’, e ser ovacionado (muitos adeptos levantaram-se mesmo para aplaudir o jogador). Quase deu a ideia que era um jogador do FC Porto que estava a entrar em campo.