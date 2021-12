Quaresma positivo à Covid-19: «Vou dar uma trivelada nisto para voltar mais forte»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)

A Covid-19 atacou em força em Guimarães na sequência da pausa natalícia e Ricardo Quaresma é um dos infetados, juntamente com Marcus Edwards e Gui. O extremo internacional português já reagiu à situação nas redes sociais, descansando os adeptos mas pedindo máximo cuidado por parte de todos."Amigos, estou bem, praticamente sem sintomas e vacinado! Por mais cuidados que tenhamos, este vírus é manhoso e não respeita as regras do jogo. Por isso é que temos de o combater como equipa. Temos de cuidar uns dos outros, só assim conseguiremos vencer. Obrigado por todas as mensagens e pelo vosso carinho, vou dar uma trivelada nisto para voltar mais forte", escreveu Quaresma na sua conta de Instagram.Os casos positivos de Quaresma, Edwards e Gui vão retirar os jogadores do encontro com o Boavista, mas, ao que tudo indica, já entrarão nas opções de Pepe para a jornada seguinte da Liga Bwin, que se disputará apenas no fim-de-semana de 8 e 9 de janeiro.