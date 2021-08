Quaresma pronto para voltar ao ativo

Ricardo Quaresma foi a grande novidade do treino do Vitória desta manhã. O extremo já recuperou de uma lesão no joelho direito e é mais uma opção de Pepa para a receção ao Portimonense.





Um reforço em tempo oportuno, uma vez que Rochinha vai ter de cumprir castigo, depois de ter visto o cartão vermelho por acumulação de amarelos no jogo da Allianz Cup, frente ao Casa Pia.Quaresma sofreu a lesão na véspera do confronto com o Leixões, que marcou o início da época oficial dos vitorianos, falhando os dois jogos da Allianz Cup, mas está pronto para a jornada inaugural da Liga Bwin.Registe-se que também o médio Joseph, depois de um problema num pé, esteve sem limitações no treino matinal desta quarta-feira, pelo que o boletim clínico dos vimaranenses resume-se ao guarda-redes Varela, que recupera de uma lesão muscular.