Quaresma saiu irritado com substituição

Apesar da vitória, nem tudo foram sorrisos para os lados do V. Guimarães. Substituído para dar lugar a Rochinha – que se revelaria decisivo na partida – Ricardo Quaresma não disfarçou o desagrado após a saída, numa altura em que o resultado era ainda de 0-0, tendo inclusivamente derrubado a bandeira de canto com um soco. Já no caminho até ao banco de suplentes, acabou por não cumprimentar uma das pessoas que se encontrava no banco de apoio e lhe havia estendido a mão.

E ntretanto, após o fim do jogo, o guarda-redes Bruno Varela ficou no relvado a recriar-se com o filho.