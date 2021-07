Rafa Soares alvo dos gregos do PAOK

O lateral-esquerdo Rafa Soares é o alvo n.º 1 do PAOK, da Grécia, para reforçar o seu plantel. A notícia é avançada esta terça-feira numa estação de rádio grega.





Depois do empréstimo ao Eibar, de Espanha, durante um ano e meio, Rafa Soares regressou ao Vitória para integrar o plantel às ordens de Pepa. O lateral-esquerdo, que tem mais um ano de contrato, tem mesmo sido testado pelo treinador para assumir um lugar no onze, pelo que dificilmente os gregos conseguirão os seus intentos.Aliás, a SAD do Vitória não recebeu qualquer proposta para a transferência de Rafa Soares.Esta não é a primeira vez que Rafa Soares é associado ao PAOK. Em Janeiro de 2020, antes de ser cedido ao Eibar, de Espanha, o lateral-esquerdo já tinha sido colocado na rota do clube grego.