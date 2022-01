Rafa Soares e a aproximação aos adeptos: «Dói quando temos de ir lá numa derrota»

Rafa Soares alinhou na derrota do V. Guimarães em casa do Gil Vicente (3-2) e no fim foi a cara da frustração."É verdade que tivemos baixas, mas isso não pode ser desculpa. A estratégia foi bem estudada, mas não conseguimos colocar em campo e Gil Vicente mereceu ganhar. O nosso golo surgiu tarde e já não fomos a tempo.Não houve falta de entrega. Damos sempre tudo", começou por dizer em declarações à Sport TV.O lateral português dos vimaranenses falou dos adeptos e do quão é difícil chegar junto deles depois de um desaire. "O que mais gostamos é chegar ali, junto dos adeptos, todos contentes, porque eles merecem e apoiam-nos incondicionalmente. Dói quando temos de ir lá numa derrota. Eles merecem alegrias porque transmitem uma energia que se nota dentro de campo. O Vitória tem um objetivo bem claro. Acabou a primeira volta e não estamos no lugar que queremos. Vamos dar tudo para dar a voltar e vêm aí dois jogos importantes para isso", vincou Rafa Soares.