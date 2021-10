Rafa Soares muito difícil diante do Benfica

Rafa Soares ainda não recuperou da lesão que o afastou do último encontro do Vitória, diante do Marítimo, e dificilmente vai a jogo frente ao Benfica. O lateral-esquerdo estava ainda em tratamento ontem, não tendo ainda evoluído para trabalho no relvado.





Assim sendo, a não ser que registe uma evolução muito considerável no dia de hoje, as probabilidades de jogar tornam-se muito remotas. Se se confirmar a sua indisponibilidade, Hélder Sá deve avançar novamente para o onze, tal como frente ao Marítimo.