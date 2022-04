Receção ao FC Porto termina em mais de 24 mil euros de multa para o V. Guimarães

A receção ao FC Porto vai ficar cara à SAD do Vitória. De acordo com o mapa de castigos divulgado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os minhotos terão de pagar 24 mil e 274 euros em multas devido a comportamento incorreto do público.As principais fatias deste bolo enorme de multas estão relacionados com o arremesso de objetos com e sem reflexo no jogo, em ambos os casos a partir da Bancada Nascente Inferior. Os objetos em causa foram cadeiras e tochas.Além destas multas, a SAD do Vitória é alvo ainda de um processo disciplinar, sem que o CD tenha especificado do que se trata mas que pode estar relacionado com o adepto que invadiu o relvado e agrediu os jogadores.