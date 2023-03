Reforço Manu Silva junta-se ao plantel do V. Guimarães pela primeira vez

Reforço do V. Guimarães no mercado de inverno, o médio Manu Silva cumpriu o primeiro treino com o plantel na manhã desta quinta-feira.Depois de ter sido integrado em parte das sessões de trabalho da última semana, o ex-jogador do Feirense foi incorporado no apronto que teve lugar nos relvados da Academia, juntando-se pela primeira vez aos seus colegas.Contudo, Manu Silva ainda não será opção para Moreno Teixeira nos próximos jogos, uma vez que agora terá de recuperar a forma física após uma longa paragem competitiva, que dura desde novembro do ano passado.