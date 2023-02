Registo pontual nos melhores da história

Depois da tempestade, veio a bonança e o Vitória apresenta agora uma sequência de três vitórias seguidas. Tudo somado são 33 os pontos amealhados à 20ª jornada, um registo que entra para os melhores da história do clube nesta fase do campeonato.

Desde que a vitória vale três pontos em Portugal (1995/96), apenas em seis ocasiões os minhotos chegaram à 20ª ronda com mais pontos somados do que nesta temporada, sendo que foi em 1999/2000 a época em que o pecúlio era mais proveitoso por esta altura (37 pontos). Nos anos mais recentes, apenas Pedro Martins, em 2016/17, e Rui Vitória, em 2014/15, tinham mais pontos do que tem a formação agora orientada por Moreno. Comparando com 2021/22, o Vitória tem este ano mais seis pontos somados à passagem da jornada 20.