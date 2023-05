Regulamento trava Moreno: clubes aprovam mudança que impede técnico de ser inscrito

Os clubes profissionais, reunidos em assembleia geral da Liga, na segunda-feira, aprovaram uma alteração ao Regulamento de Competições que vai dar que falar.Os emblemas presentes deram luz verde a uma mudança que vai afetar treinadores como Moreno, do V. Guimarães, uma vez que ficou acertada uma norma que não reconhece a licença de treinador pela frequência do nível IV do curso, contrariamente à exceção que existiu noutras épocas, por exemplo, com Rúben Amorim, e em contraponto com o licenciamento da UEFA.Deste modo, o técnico vitoriano prepara-se para nova temporada sem poder dar indicações até que termine o curso. Uma situação que, sabe, revoltou Moreno e outros treinadores admitidos no nível IV, de tal forma que estes ponderam tomar posição coletiva.Esta situação, de resto, poderá afetar também Luís Freire, Filipe Martins e Rui Borges. Os dois primeiros estão incluídos num regime excecional que permite a inscrição como treinadores principais por terem promovido as equipas e se manterem ao leme, ainda mais estando no curso, mas podem ver-se implicados se mudarem de emblema. Rui Borges, sem subir pelo Mafra, não poderá ser técnico na Liga Bwin.