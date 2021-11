Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Respostas positivas às derrotas: tendência do V. Guimarães à prova no Dragão Minhotos foram eliminados da Taça no dérbi com o Moreirense





• Foto: Luís Vieira/Movephoto