Eleições no V. Guimarães: propostas dos candidatos analisadas em debate

O V. Guimarães vai a eleições para a presidência do clube no sábado, 5 de março. Os três candidatos à presidência do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa, debateram esta segunda-feira a atual situação do emblema vimaranense e começaram por analisar as propostas dos adversários, num debate promovido pela Rádio Santiago."Pensando no estado atual, com um passivo a rondar os 60 milhões, com uma situação desportiva complicada, achamos que o plano de recuperação do Miguel Pinto Lisboa é excessivamente optimista. Tendo em conta que nos três não tivemos resultados desportivos condizentes, é optimista esperar uma classificação para as competições todos os anos. Dizem que a salvação está muito do lado das receitas, por isso sentimos que é difícil vender sempre jogadores, nem todos os anos aparecem Tapsobas ou Edwards. Com este plano estamos todos as épocas a desfazer equipas. Não é isso que pretendemos para o Vitória. Sabemos que as contas continuam muito negativos, que a despesa se mantém. É preciso reduzir a despesa do clube e da SAD. Não sentimos que haja vontade de reduzir no número de jogadores ou de colaboradores. Achamos que é importante reestruturar o Vitória mas o que parece é que se quer continuar a empurrar para a frente, o que pode ser muito mau para o Vitória. Estou assustado e preocupado. Relativamente ao programa do Alex Costa, achamos que o empréstimo obrigacionista não é exequível no médio prazo porque não há instituição financeira disponível para financiar o Vitória. É excessivamente optimista. Quanto ao aumento de capital, os activos do clube, como estádio e terrenos, não devem servir de garante. Na realidade, sinto que não é o caminho.""Em relação ao que tem sido defendido por Miguel Pinto Lisboa, é um plano que assenta na venda de jogadores e em resultados desportivos, questões sobre as quais não temos controle. As contas continuam num caminhar que nos assusta a todos. Em janeiro vendemos um ativo importante, mas também temos a noção que não é suficiente porque os gastos continuam a ser insuportáveis. O plano estratégico ilude os sócios, parece-me algo insustentável. É mas um plano eleitoral do que um plano de recuperação a sério. Não tenho muito conhecimento do plano da Lista A, porque resume-se a uma almofada financeira. Não sabemos as garantias que são dadas para esse empréstimo. Não temos muito noção do que vem mais à frente. Não vejo refletido o médio/longo prazo. Acredito no que vamos propor.""Noto preocupação com a questão do passivo de ambas as candidaturas. O passivo já baixou significativamente, para valores de 48 milhões de euros. Mas, noto que as soluções das duas candidaturas passam por contrair mais passivo. Uma almofada financeira passa por um crédito. O Vitória tem acesso a essas situações se assim o entender. Só sabemos da almofada financeira e não de outras medidas. O plano do Alex passa por uma injeção inicial de 5 milhões de euros que é contração de passivo e depois por um empréstimo obrigacionista que não sabemos como será feito. As soluções que ambos apresentam é contração do passivo."