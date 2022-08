Reunião dos órgãos sociais acaba com reforço de apoio à direção

Através de um comunicado publicado no site oficial, o Vitória informou que teve lugar no final da tarde desta quinta-feira "uma reunião extraordinária dos órgãos sociais do Vitória, com vista ao debate de questões prementes do presente e futuro do clube."O encontro surgiu na sequência da saída de Diogo Leite Ribeiro do cargo de vice-presidente do clube e administrador da SAD, em desacordo com as ideias da restante administração. O Vitória vincou que "para além dos diversos temas em debate, foi salientado e reforçado o apoio à Direção do Clube, que foi empossada em março de 2022".