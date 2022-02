Ricardo Quaresma contra a guerra: «O Putin que tenha juízo»

O conflito entre Ucrânia e Rússia tem estado na ordem do dia e várias têm sido as personalidades dos mais variados ramos a pronunciarem-se sobre o tema. No âmbito do futebol português, Ricardo Quaresma foi o mais recente nome a repudiar o escalar da tensão. Através de uma mensagem nas redes sociais, o jogador do Vitória apulou à paz e deixou um conselho a Vladimir Putin, presidente russo."A vida é demasiado curta para libertar a guerra e prender a liberdade. Os Ucranianos e os Russos são povos irmãos que merecem a paz e é pela paz que rezo. Depois da pandemia, a última coisa que o mundo precisa é de uma guerra.O Putin que tenha juízo...", escreveu.Eis a publicação de Ricardo Quaresma: