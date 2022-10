Ricardo Quaresma homenageado antes do V. Guimarães-Famalicão

Ricardo Quaresma foi homenageado pelo V. Guimarães, esta noite, no Estádio D. Afonso Henriques. O antigo jogador dos vimaranenses passou pelo relvado, onde recebeu uma camisola das mãos do presidente da Assembleia Geral, Belmiro Pinto dos Santos.Ricardo Quaresma esteve à conversa com alguns dos seus antigos colegas e foi aplaudido pelos adeptos que vão assistir ao encontro com o Famalicão , que vai encerrar a 11.ª jornada da Liga.Recorde-se que o antigo internacional português representou o Vitória nas duas últimas épocas. Nesta altura, continua inativo, apesar de ainda não ter colocado um ponto final na carreira.