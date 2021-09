Rochinha admite estar "tranquilo e a recuperar"

Rochinha publicou esta segunda-feira nas suas redes sociais uma publicação admitindo estar "tranquilo e a recuperar" após ter caído inconsciente no relvado no jogo de segunda-feira frente ao Belenenses SAD. "Ontem depois de dar entrada no hospital e fazer os exames complementares de diagnóstico concluíram que estava bem e pronto a voltar a casa", escreveu no seu Instagram.





De relembrar que o jogador dos vitorianos, aos 80 minutos, caiu inanimado no relvado depois de um choque de cabeça com Safira na sequência de um canto. Rochinha foi assistido e acabou por sair de maca e transportado de ambulância para uma unidade hospitalar.Embora já tenha tido alta hospitalar, o extremo vai falhar os próximos dois jogos do V. Guimarães para a Liga Bwin, frente ao Arouca e ao Sp. Covilhã.