Rochinha de regresso aos treinos

Uma semana depois de ter caído inanimado no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, após um choque com Safira, jogador do Belenenses SAD, Rochinha regressou aos trabalhos, integrado no grupo orientado por Pepa.





"O que posso dizer é que já treinou, e bem, está bem de saúde. Já treinou com a equipa hoje. Mas, faltam mais de 24 horas até ao jogo. Jogar, é possível para todos", revelou o treinador vitoriano, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sp. Covilhã, ao início da tarde, no auditório do Estádio D. Afonso Henriques.