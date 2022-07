Rochinha despede-se do V. Guimarães: «Aqui vivi o momento mais triste da minha vida e senti a força e o apoio»

Rochinha vai jogar no Sporting depois de quatro temporadas ao serviço do V. Guimarães. O capitão dos minhotos utilizou as redes sociais para se despedir de todos."É difícil colocar em palavras o tanto que este clube me deu. Foram quatro anos de rei ao peito, com um enorme orgulho e honra de o representar. Sentimentos que a cada minuto de jogo tentava mostrar com toda a dedicação e afinco. A oportunidade de saída surge naturalmente e fez com que as duas partes concordassem, nunca colocando em causa o respeito que mantenho e sempre manterei pelo Vitória SC. Aqui cresci, como jogador e como pessoa. Aqui vivi o momento mais triste da minha vida, e senti a força e o apoio do clube e dos vitorianos que me acolheram desde o primeiro dia. Aqui vivi o momento mais feliz da minha vida, tornei-me pai, e o carinho que me fizeram chegar foi indescritível. Conheci gente tão boa e fiz amizades para a vida. Vivi a grandeza do vitória e dos seus adeptos e sou muito grato por isso. Irei sempre orgulhar-me de ter feito parte desta história tão bonita. Obrigado por tudo, Vitória SC e vitorianos. Levo-vos comigo no coração", vincou numa mensagem nas redes sociais.