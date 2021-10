Rochinha e o golo salvador com o Marítimo: «Íamos sair dali injustiçados...»

Não fosse o Rochinha e o Vitória, muito provavelmente, teria empatado o jogo da última sexta-feira com o Marítimo. O extremo saltou do banco e, já depois de ter assistido para o 1-0, marcou o 2-1 final já nos derradeiros instantes da partida. É normal, então, que tenha sido eleito pelos adeptos como o MVP do jogo.





"Foi um final de muita emoção, tanto para nós como para quem estava a assistir ao jogo. Felizmente aquele golo apareceu e conseguimos sair com os três pontos que era o mais importante. Soube bem ver e sentir aquela emoção no estádio, porque são momentos únicos que o Vitória merece passar. Foi um sentimento de justiça também, sentimos que o resultado nos poderia fugir da mão quando o Marítimo fez o golo, mas fomos atrás e conseguimos fazer o golo da vitória e foi muito importante para nós", analisou Rochinha aos meios do clube, que explicou ainda que o grupo vai ter agora de juntar esforços para pagar o painel publicitário que acabou estragado nos festejos do 2-1."Peço desculpa às Tintas Marilina porque foi um momento emotivo [risos]. Estávamos no meio de tanta emoção que chutei ali o painel e fiquei lá com a perna presa, depois embrulhamo-nos todos nele e vamos ter todos de ajudar para termos um novo [risos]. Foi um momento de grande emoção, todos sabíamos que íamos sair dali injustiçados e marcar aquele golo, mesmo ao cair do pano, foi resultado de todo o trabalho que fizemos ao longo dos 90 minutos", referiu, lembrando ainda a importância do fator público para o Vitória ter levado de vencida o Marítimo. E destaque um lance que tornou tudo ainda mais evidente."Apoiaram durante todo o jogo, mas a partir do momento em que o Alfa Semedo fez aquele grande remate, os adeptos apoiaram ainda mais e incendiaram o "Inferno Branco". Quando senti que ele estava a preparar o remate, ainda tentei avisar para não chutar, mas quando vi a bola a ir, achei mesmo que ia ser golo e a partir daí, isso galvanizou-nos para ir atrás dos três pontos. Foi um momento muito importante no jogo", vincou Rochinha.Ultrapassado o Marítimo, o foco já está no Benfica, rival da próxima quarta-feira, num jogo a contar para a Allianz Cup. "Aproximam-se jogos de decisão de outras competições, nas quais queremos continuar presentes. Já na quarta-feira, para a Taça da Liga, queremos encarar o jogo da melhor maneira pois queremos continuar presentes na competição e acho que estamos no bom caminho", perspetivou o camisola 16.