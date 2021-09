Rochinha em repouso ativo

Depois do susto no jogo com o Belenenses SAD, Rochinha já teve alta hospitalar e foi reavaliado pelo departamento médico do Vitória. O extremo mantém-se em repouso ativo e inicia esta 4.ª feira um plano progressivo de recondicionamento. Como é natural e face ao traumatismo que sofreu, o jogador do Vitória ainda terá de estar alguns dias com muitos cuidados na sua preparação e não vai estar disponível para o próximo jogo, frente ao Arouca, sendo previsível que regresse aos trabalhos sem limitações durante a próxima semana.





Entretanto, Tomás Händel já integrou o treino desta terça-feira sem qualquer tipo de condicionalismos. Uma notícia em boa hora para Pepa, uma vez que o médio defensivo de 20 anos será o eleito para render Alfa Semedo no meio-campo, depois da expulsão deste último no confronto com o Belenenses SAD. Registe-se que para o jogo do próximo sábado, em Arouca, também Borevkovic estará indisponível devido a castigo.