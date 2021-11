Rochinha: «FC Porto foi um justo vencedor»

Rochinha, extremo do V. Guimarães, lamentou o facto da formação vimaranense não ter conseguido segurar o resultado e assumiu que o FC Porto foi um justo vencedor "Não conseguimos aguentar a vantagem... sabíamos que o FC Porto ia ter uma entrada forte, como é normal. Até conseguimos fazer o primeiro golo, mas depois sabemos que na casa de um candidato ao título é difícil. Na primeira parte, tivemos menos posse, mas se calhar até tivemos chegadas mais perigosas. Sabíamos que ia ser difícil, vale pelo esforço. A segunda parte foi mais complicada pela expulsão e o FC Porto acaba por sair justo vencedor", considerou.O jogador assume que o objetivo era pontuar no Dragão após a eliminação da Taça de Portugal, mas já aponta baterias ao próximo encontro, diante do Paços de Ferreira: "Não queríamos dar aos adeptos uma vitória moral, porque não servem para nada. Queríamos pontuar, mas agora temos de encarar o próximo jogo para lhes dar os três pontos. Todas as semanas temos oportunidade para mostrar o que somos e em Paços queremos mostrar o nosso melhor", concluiu.