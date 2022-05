Rochinha: «Ficamos aquém do que o clube e os adeptos merecem»

"A época 2021/22 chega ao fim. Foi uma época intensa, com altos e baixos, em que muitas vezes conseguimos mostrar o que somos e outras tantas em que ficamos aquém do que o clube e os adeptos merecem. Foi a primeira época em que não tivemos o Neno por perto, mas esteve sempre presente, seremos sempre #todospor1. Apesar de tudo, a nível pessoal foi uma época muito especial para mim, porque envergar a braçadeira de capitão num clube como o Vitória SC orgulha-me muito! Para além disso nasceu o Guilherme, sócio nr 28844 deste clube, e ainda tive a oportunidade de entrar com ele no relvado do D. Afonso Henriques. Só me resta agradecer por mais um ano de apoio incondicional! Daqui a nada estamos de volta! Obrigado"

Rochinha publicou uma nota na sua página pessoal do Facebook, despedindo-se da época 2021/22 e sem deixar de reconhecer que a equipa do Vitória ficou "aquém do que o clube e os adeptos merecem".O capitão lembrou ainda do malogrado Neno, figura histórica do clube, destacando ainda o orgulho por "envergar a braçadeira" num clube que é muito especial.Eis a mensagem de Rochinha na íntegra: