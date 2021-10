Rochinha: «Fomos claramente superiores o jogo todo»

Rochinha não tem dúvidas de que o Vitória de Guimarães foi superior na partida frente ao Marítimo, que terminou com um triunfo da turma de Guimarães por 2-1, com dois golos a surgirem nos instantes finais... um deles da autoria do médio dos vimaranenses.





"Foi uma parte final emotiva. Claro que sabe bem acabar assim, mas o importante foram os três pontos. Fomos claramente superiores o jogo todo. Tivemos a infelicidade de sofrer um golo ao cair do pano, mas estes adeptos estiveram sempre ao nosso lado e deram-nos força para ainda conseguirmos os três pontos", começou por referir o médio, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Um momento complicado. Foi uma enorme alegria. Aproveitei logo para abraçar o Marcus [Edwards], que fez uma boa jogada pela direita. Ele [Paulo Victor] ter feito muitas defesas só provou a nossa superioridade ao longo do jogo. Estamos muito felizes pelos três pontos e agora é trabalhar para o próximo jogo", terminou.