Rochinha: «Gosto sempre de superar as minhas estatísticas»

Rochinha voltou a ser decisivo no Vitória, marcando o golo do triunfo no dérbi em Moreira de Cónegos. O capitão foi naturalmente eleito pelos adeptos como o 'Homem do Jogo' e falou aos meios do clube.





"Mais importante que o meu golo foi a vitória. Foi um bom jogo a nível individual e coletivo, mas mais importante foram os três pontos para continuarmos na busca do nosso objetivo. Sou uma pessoa ambiciosa e gosto sempre de superar as minhas estatísticas individuais e este ano já o consegui. Espero conseguir fazer ainda mais nos jogos que faltam", disse, assinalando o seu 7.º golo esta época, o que já é a sua melhor marca da carreira, depois dos seis que fez na temporada passada."Na altura nem estava a conseguir ver se a bola tinha entrado, porque o Oscar Estupiñán e o jogador do Moreirense estavam a tapar-me a visão, e foi mais pelo grito dos adeptos que soube que a bola tinha entrado. Fiquei muito feliz e ainda soube melhor por ter sido o golo da vitória", registou ainda Rochinha, falando sobre o momento do golo em Moreira de Cónegos.Esta foi a terceira vez, de resto, que o capitão dos vimaranenses apontou um golo que garantiu o triunfo da equipa:

"É sempre bom quando nós na frente conseguimos fazer golos e quando eles resultam em vitórias, acrescenta valor ao que é feito, mas naturalmente não o conseguimos fazer sozinhos. Os que estão na frente de ataque procuram sempre fazer o máximo de golos e criar perigo na baliza adversária, mas é no ataque que começa a defesa e o trabalho de vencer os jogos, de marcar golos e de manter a baliza a zeros, por exemplo, é de todos, não só dos defesas. O trabalho é coletivo e queremos continuar com jogos como este."



Rochinha teve ainda uma palavra de apreço para os adeptos do Vitória que mais uma vez compareceram em massa na casa do vizinho Moreirense:



"Está aos olhos de toda a gente a união que nós temos dentro de campo, isso vê-se no dia a dia e vê-se no fim-de-semana nos jogos. Tem sido muito importante para conseguirmos o desempenho que temos tido durante os 90 minutos. Quanto aos adeptos, só posso agradecer todo o apoio que nos têm dado, não só nos momentos bons, mas também nos maus, porque são eles que nos fazem acreditar que conseguimos fazer mais. Em Moreira de Cónegos, estiveram do nosso lado nos momentos de maior aperto e só podemos agradecer tudo o que têm feito por nós, que continuem a acreditar em nós e que esse apoio seja sentido já amanhã, no treino aberto e no jogo de domingo."