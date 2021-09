Rochinha inanimado causou o pânico no jogo entre o V. Guimarães e o Belenenses SAD

Momentos de apreensão aqueles que se viveram nos instantes finais do jogo entre o V. Guimarães e o Belenenses SAD. Numa altura em que faltavam jogar cerca de dez minutos, Rochinha chocou de cabeça com Safira e acabou por ficar em grandes dificuldades.





O extremo do Vitória ficou imediatamente inconsciente, situação que obrigou à entrada da equipa médica do clube e das entidade de saúde presentes no recinto. Após vários minutos a ser assistido, com jogadores de ambos os clubes a rodearem o extremo, o camisola 16 acabou por sair de maca e vai ser transportado de ambulância para uma unidade hospitalar.Após a partida, André André deu boas notícias. "No final ele já estava consciente, acho que já está tudo ok. Foi um susto e queríamos dedicar-lhe uma vitória", disse o médio vimaranense à Sport TV. Também Pepa adiantou mais pormenores após a partida: "Espero que ele esteja bem. Foi um lance assustador, acima de tudo para ele e para a família. Parte de mim já um abraço e dizer que vai correr tudo bem. Ele está estável."