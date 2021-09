Rochinha já teve alta

Boas notícias de Guimarães. Os exames complementares realizados a Rochinha, na sequência do desmaio ocorrido durante o encontro com o Belenenses SAD, tiveram resultado satisfatório e o jogador do V. Guimarães recebeu alta e já seguiu para casa, onde irá ficar a descansar.





Lembre-se que o camisola 16 dos vitorianos caiu inanimado no relvado do D. Afonso Henriques a 10 minutos do final da partida, depois de um choque de cabeça com Safira. Ficou imediatamente inconsciente, situação que obrigou à entrada da equipa médica do clube e das entidade de saúde presentes no recinto. Após vários minutos a ser assistido, com jogadores de ambos os clubes a rodearem o extremo, acabou por sair de maca e foi transportado de ambulância para uma unidade hospitalar.Depois do jogo, o Vitória adiantou que Rochinha sofreu um traumatismo na cabeça com perda de sentidos.