Rochinha: «O mínimo que se pode pedir ao V. Guimarães é estar nas competições europeias»

O V. Guimarães é o primeiro clube português a entrar em ação em 2022/23 e, em entrevista à Sport TV, Rochinha perspetivou aquilo que pode ser esta temporada.

“Este ano as competições começam mais cedo para nós e a pré-época é um mês para nos conhecermos melhor. O importante nesta semana é conhecermo-nos melhor para ajudarmos quem chega novo. Enquanto capitão tentou deixar os novos colegas à vontade o mais cedo possível. Objetivos? O mínimo que se pode pedir ao V. Guimarães é estar nas competições europeias, pela dimensão do clube, pelos adeptos e pelas condições que o clube tem. A Conference League é uma projeto importante para o clube e para os jogadores a nível individual, queremos passar à próxima fase e chegar à fase de grupos. O que nos pode levar a isso é o trabalho diário”, começou por referir.

Assumindo que Pepa pediu aos jogadores para serem mais felizes em campo, até numa perspetiva de a equipa ser mais consistente do que na época passada, Rochinha destacou ainda uma aspeto importante relacionado com o ano 2022: “Estar no Vitória em ano de centenário é muito importante para todo o plantel, queremos corresponder às altas expectativas do clube. A mística que passamos é de nunca desistir, temos de puxar um pelos outros. Os adeptos são fervorosos e sabemos que nunca vão deixar de nos apanhar se dermos tudo em campo”.

O capitão do Vitória fez ainda um balanço daquilo que tem sido a sua carreira até este momento. “Quando era júnior e estava no Benfica achava que ia para aqui ou para ali e que ia ter uma carreira de sonho, mas às vezes não temos noção do que é o futebol. Depois do meu primeiro ano de sénior percebi que não ia ser fácil. No entanto, após os primeiros anos não imaginei que ia chegar a um clube tão grande e que fosse ter tanta influência no plantel. Sinto-me feliz por isso, se a minha carreira terminasse agora ficaria muito feliz porque estou concretizado”, rematou, vincando o desejo de melhorar os seus números em termos de golos, assistências e minutos de jogo em relação à época passada.