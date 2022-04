Rochinha pede nas redes sociais a Óscar Estupiñán para renovar contrato

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oscar Estupin~an (@oeev26)

O capitão do Vitória, Rochinha, pediu a Óscar Estupiñán para renovar contrato. O pedido surgiu numa troca de mensagens da rede social Instagram.O avançado colombiano começou por fazer um post em que elogiou o apoio dos adeptos do Vitória na partida com o Moreirense. "Que apoio fantástico! É impossível não lutarmos até ao último minuto. Cada vez mais unidos", escreveu Óscar Estupiñán.A resposta de Rochinha não podia ter sido mais clara: "Renova!!".Antigo colega de equipa de Óscar Estupiñán no Denizlispor, da Turquia, o lateral Tiago Lopes deixou um pedido igualmente assertivo ao jogador do Vitória: "Anda Óscar, renova! Estás super feliz aí. Vais assinar mais quatro anos".