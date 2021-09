Rochinha vai falhar os próximos dois jogos do V. Guimarães

Rochinha vai falhar os próximos dois jogos do Vitória, diante do Arouca, para a Liga Bwin, no sábado, e frente ao Sp. Covilhã, na 1.ª jornada da Fase de Grupos da Allianz Cup, no dia 21, depois de ter caído inanimado no relvado no decorrer da partida com o Belenenses SAD, que teve lugar este domingo.





V. Guimarães-Belenenses SAD: As imagens do pânico que se viveu no relvado após Rochinha cair inanimado



V. Guimarães-Belenenses SAD: As imagens do pânico que se viveu no relvado após Rochinha cair inanimado

O extremo já se encontra em casa, em repouso, depois de ter recebido alta hospitalar na última madrugada. Rochinha foi submetido a diferentes exames complementares de diagnóstico no Hospital da Senhora da Oliveira, que não revelaram qualquer lesão. Ainda assim, o avançado terá de estar em repouso durante dez dias e só depois deverá voltar aos treinos. Ou seja, na melhor das hipóteses, Rochinha apenas voltará às opções de Pepa para o encontro com o Benfica, da 7.ª jornada da Liga, no dia 25.Rochinha caiu inanimado ontem à noite no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, depois do choque com Safira, jogador do Belenenses SAD. Viveram-se momentos de pânico, mas o jogador deixou o relvado já consciente, tendo posteriormente sido conduzido ao Hospital da Senhora da Oliveira.