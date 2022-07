Rodrigo Cunha reforça os sub-19 do V. Guimarães: «Volto para Portugal para jogar num grande»

Rodrigo Cunha, médio de apenas 17 anos, foi esta terça-feira oficializado pelo Vitória de Guimarães como reforço para a formação de sub-19 dos vimaranenses. Em comunicado publicado no site oficial, o clube minhoto informou ainda que o ex-Eintracht Frankfurt - emblema que representou na última temporada - assinou um contrato válido para os próximos três anos.

"Volto para Portugal para jogar num grande do nosso país e isso já é um motivo de imensa felicidade. A experiência no Eintracht fez-me crescer e tornou-me mais completo e preparado para as mudanças que são necessárias no nosso trajeto. Vir para o Vitória surge também como a possibilidade de voltar a mostrar o meu valor", começou por dizer Rodrigo Cunha, em declarações ao site oficial do Vitória.

Para o médio, a subida à equipa principal do Vitória é o objetivo traçado neste regresso a Portugal. "Sou um jogador com personalidade, com qualidade técnica e com objetivos por alcançar. Arranco agora para uma etapa nova na minha vida e traço já uma meta que é a de chegar à equipa principal", acrescentou.