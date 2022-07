Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rodrigo Cunha troca Frankfurt por Guimarães: «Só um bom projeto o faria sair do Eintracht» José Vieira, agente do jovem médio, descreve percurso do futebolista que reforça os sub-17 vimaranenses