Rodrigo Duarte e Diogo Sousa vão cumprir pré-época no plantel do V. Guimarães

Os internacionais sub-17 Rodrigo Duarte e Diogo Sousa vão cumprir a pré-temporada com o plantel principal do V. Guimarães. Os dois médios receberam indicações para se apresentarem na segunda-feira, juntamente com os restantes atletas que estarão às ordens de Moreno Teixeira.Natural de Guimarães, Rodrigo Duarte, de 17 anos, pode atuar como médio-ofensivo ou extremo-direito. O jovem jogador, que representa o Vitória desde que iniciou a carreira, foi utilizado nos três jogos que a Seleção nacional disputou no Campeonato da Europa sub-17, disputado em maio.O médio-defensivo Diogo Sousa também é natural de Guimarães. Igualmente com 17 anos, o Diogo Sousa cumpriu 19 jogos pelos sub-19 na época passada, em que esteve ao serviço de duas equipas. Tal como Rodrigo Duarte, o médio também esteve presente no Campeonato da Europa sub-17.