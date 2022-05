Rogério Matias apresentado como diretor desportivo do V. Guimarães

Aquilo que já havia sido anunciado há alguns dias foi confirmado nesta segunda-feira: Rogério Matias é o novo diretor desportivo do V. Guimarães. O agora dirigente volta assim a uma casa que conhece bem, isto na medida em que jogou nos minhotos durante seis temporadas. Para além disso, o conjunto vitoriano anunciou ainda que Pedro Gonçalves, elementos há muito na estrutura do clube, assumiu o cargo de team manager."A nova estrutura diretiva do futebol profissional do Vitória Sport Clube já se encontra em funções, continuando a preparação da temporada 2022-2023.Rogério Matias assume as funções de Diretor Desportivo do clube, ao passo que Pedro Gonçalves será o Team Manager da equipa principal vitoriana.Depois de seis temporadas ao serviço do Vitória enquanto jogador, Rogério Matias regressa a Guimarães para desempenhar funções diretivas na equipa principal, tendo já assumido a pasta e estando a preparar a nova época que se aproxima.Por sua vez, Pedro Gonçalves, que se encontra na estrutura do Vitória Sport Clube há mais de cinco anos, será o Team Manager da equipa principal de futebol, assumindo, de forma definitiva, o cargo que tem desempenhado, de forma interina, desde março de 2022"