Romeno Claudiu Petrila apontado ao V. Guimarães

O extremo romeno Claudiu Petrila, contratualmente ligado ao Cluj, foi apontado, esta segunda-feira, como potencial reforço do Vitória para a nova temporada.

De acordo com o jornal romeno 'Prosport', o internacional sub-21 romeno, que atualmente está a disputar o Campeonato da Europa, é desejado por três clubes. Além do Vitória, também o Cádiz (Espanha) e o Lech Poznan (Polónia) poderão avançar para a contratação do jogador, que tem 22 anos.

O empresário de Claudiu Petrila, Sergiu Bodea, revelou ao jornal Prosport que o "salário do jogador não seria um problema" e que para a transferência se concretizar "os clubes só precisam de se entender". O Cluj estará a pedir três milhões de euros por uma eventual transferência.