Rúben Lameiras e o triunfo no dérbi do Minho: «Estávamos a precisar de voltar a ganhar»

Rúben Lameiras foi eleito o MVP Cerveja Sagres no triunfo do V. Guimarães frente ao eterno rival, Sp. Braga. Em declarações aos meios do clube, o jogador salientou a importância dos três pontos conquistados no último sábado."Quero agradecer a todos os adeptos. Vamos continuar a nossa luta, por eles e por nós, e alcançar o máximo de vitórias possível. Para nós, como grupo, foi muito importante este triunfo. Estávamos a precisar de voltar a ganhar e sentimos que, com esta vitória, podemos continuar a fazer o nosso trabalho e dar mais vitórias ao nosso grupo e aos nossos adeptos", afirmou.O extremo de 27 anos tem visto o seu lugar no onze cada vez mais cimentado, com seis titularidades nas seis últimas partidas, e desempenhou um papel determinante no encontro com os bracarenses, ao assistir para o derradeiro golo vitoriano."Olhei para a área e quis meter a bola naquela zona de perigo para o Nelson da Luz ou o Bruno Duarte aparecerem. Felizmente a bola sobrou para o Nelson que conseguiu fazer o golo", explicou Rúben Lameiras.Consciente da importância do grupo de trabalho, o jogador vitoriano, que está a cumprir a sua segunda época no clube, deixou elogios aos colegas de equipa e abordou a saída de Edwards."Temos um grupo muito forte. [A saída do Edwards] é uma oportunidade para mim, para o Nelson, e para todos os outros. As oportunidades surgem e temos de estar preparados para elas. O Miguel Maga, para mim, fez um grande jogo. Esteve muito bem, muito ligado no jogo, sempre muito agressivo. (…) É essa a importância que todos nós temos no grupo e é importante darmos uma grande resposta sempre que somos chamados", concluiu.