Rúben Lameiras: «Estamos a tentar criar um grupo muito forte e acho que mostrámos»

Rúben Lameiras foi uma das figuras do Vitória de Guimarães no triunfo () sobre os húngaros do Puskás Akadémia, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League. Em declarações no final da partida hoje realizada no Estádio D. Afonso Henriques, o extremo, que apontou o primeiro dos três golos vimaranenses, realçou o "grupo forte" que o Vitória está a construir e ainda a boa entrada dos reforços no primeiro jogo oficial de 2022/23."Começámos muito bem. Estamos a tentar criar um grupo muito forte e acho que mostrámos. Equipa subida, agressiva e começámos como queríamos acabar", começou por dizer o extremo, deixando elogios aos reforços, em especial a Jota Silva. "Entraram para fazer parte da família rápido. Parece que jogam aqui há muito tempo. O Jota esteve muito bem. É importante sentirem-se livres para jogarem o jogo deles", apontou.E terminou: "Sinto-me confiante. Só preciso de mais minutos. A equipa também vai crescendo e isso ajuda."