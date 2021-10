Rúben Lameiras falha jogo com o Oliveira do Hospital devido à Covid-19

Rúben Lameiras não vai entrar nas contas de Pepa para o jogo com o Oliveira do Hospital, depois de ter testado positivo à Covid-19.





O extremo era um dos jogadores com melhores perspetivas de atacar o onze inicial, mas viu as suas esperanças caírem por terra com a infeção pelo novo coronavírus.Assim sendo, Lameiras regressa ao ativo apenas na próxima semana.