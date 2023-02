Rúben Lameiras falha Portimonense por lesão

O extremo Rúben Lameiras não vai entrar nas opões de Moreno Teixeira para a partida com o Portimonense, da 20.ª jornada, que se realiza na noite de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques.O avançado sofreu um traumatismo na coxa esquerda que o colocou sob a alçada do departamento médico do V. Guimarães. Rúben Lameiras regressou aos relvados no embate com o Estoril, da última jornada, depois de uma ausência superior a um mês. Por opção do treinador dos vimaranenses, Lameiras não atuava desde a derrota em Vizela, pro 3-0, no fecho de 2022.Esta quarta-feira, o médio Janvier foi integrado nos trabalhos, depois de debelar lesão que o afastou do jogo com o Estoril. Contudo, está em dúvida para a receção ao Portimonense, tal como André André.Jorge Fernandes, que no início da semana passada foi operado ao adutor direito nos Estados Unidos, já recupera na Academia, junto do departamento médico do V. Guimarães. O central não deve voltar a jogar esta temporada.