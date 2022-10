Rúben Lameiras pede V. Guimarães com os "pés no chão" antes do jogo com o Boavista

O V. Guimarães aproveitou a tarde desta quarta-feira para visitar a Escola Básica de Pevidém e conviver com as crianças do estabelecimento, numa iniciativa aplaudida por Rúben Lameiras, um dos jogadores presentes."É sempre incrível, temos de nos lembrar que houve um dia em que estivemos no lugar deles. É um orgulho sentir a energia deles, somos humanos e isto toca-nos. Pedido especial para o jogo com o Boavista? Que ganhemos. Sabemos que muitos vão estar lá a apoiar e a melhor maneira de responder a esta energia toda é ganhar no domingo", começou por explicar, à margem do evento inserido na iniciativa 'Conquistadores on Tour'.Os vitorianos não perdem há cinco jogos, mas o extremo recusa entrar em euforias: "É importante focarmo-nos no dia a dia, não podemos pensar que, como já não perdemos há cinco jogos, vamos ganhar o jogo. Temos de fazer o nosso trabalho, manter os pés no chão e entrar na partida como temos entrado até aqui. Estou confiante que vamos fazer um bom jogo. A motivação está sempre connosco, ganhando ou perdendo temos um grupo muito forte. Sabemos que se estivermos bem- e vamos estar- estamos mais próximos da vitória. É nisso que nos temos de focar e dar uma resposta dentro do campo."