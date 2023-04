Rúben Lameiras: «Tivemos períodos muito bons, mas faltou eficácia»

Titular no jogo diante do Famalicão , Rúben Lameiras lamentou o desaire sofrido pelo V. Guimarães, numa partida na qual assume que a eficácia fez a diferença."Tínhamos o objetivo de vir cá ganhar o jogo, mas infelizmente não aconteceu. Penso que tivemos períodos muito bons, mas faltou eficácia no último terço. Estávamos bem na 2.ª parte, objetivo foi sempre ganhar, tentámos ir atrás do 2.º golo, mas não conseguimos", lamentou o jogador dos minhotos, à SportTV.Questionado sobre o impacto deste resultado nas aspirações europeias, o médio de 28 anos já olha ao próximo jogo. "Temos de continuar a fazer o nosso trabalho, treinar bem no dia-a-dia, virar o foco para o próximo jogo e regressar às vitórias."