Rui Borges vai integrar a estrutura do departamento de futebol de formação do Vitória. O antigo jogador já assumiu o compromisso com a SAD liderada por António Miguel Cardoso.Rui Borges, de 48 anos, passou pelo Famalicão como diretor geral da formação, depois de já ter desempenhado o cargo de diretor desportivo dos famalicenses, entre 2013 e 2016, e do de diretor de futebol do Estoril, na época 2018/2019.Natural da Amadora, Rui Borges teve uma longa carreira como jogador, alinhando em clubes como Casa Pia, Boavista, Académico de Viseu, Alverca, Belenenses, Estrela da Amadora, Trofense e Vizela. Como treinador, integrou as equipas técnicas do Vizela e Boavista entre 2011 e 2013.Recorde-se que após a entrada em funções da administração da SAD liderada por António Miguel Cardoso, em março deste ano, deixaram o departamento de futebol de formação Jorge Baptista, diretor geral da Academia, e Carlos Campos, coordenador técnico.