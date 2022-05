Rui Duarte: «Matheus Índio está preparado para dar este salto»

Matheus Índio está muito perto de ser oficializado como primeiro reforço do Vitória para 2022/23. O médio brasileiro, de resto, já deixou a entender isso nas suas redes sociais, mostrando imagens da viagem até… Guimarães, onde já se encontra a ultimar os detalhes da transferência.

Quem conhece bem Matheus Índio é Rui Duarte, treinador que o orientou no Trofense e que antevê uma rápida adaptação e sucesso ao seu ex-jogador: "Tenho a certeza que o Matheus Índio está preparado para dar este salto. Ele tem realmente condições incríveis. É um jovem que tem uma grande margem de progressão. É um jogador muito forte fisicamente, com uma grande capacidade de trabalho em prol da equipa. Mas também tem coisas que o caracterizam individualmente: gosta de ter bola, gosta de sair a jogar, consegue ultrapassar linhas e descobrir espaços para solicitar um jogo mais vertical."

Rui Duarte, aliás, encontra em Matheus Índio características de polivalência que lhe podem ser muito úteis no Vitória: "Tanto pode jogar na posição 6 como com um duplo pivô o que faz dele um médio versátil. Como um jovem de 22 anos tem uma margem muito grande para evoluir mais. Se o contexto for bom vai evoluir ainda muito mais", adiantou, acrescentando mais condições ao médio.

"Acredito que é um jogador preparado para a exigência de um clube com a dimensão do Vitória. Ele tem características muito interessantes para a equipa. É um miúdo que está empenhado em lutar pelos seus sonhos. Se me pergunta se vai jogar de caras, isso vai ter muito a ver com os colegas que vai ter e naquilo que perspetivam para ele no curto prazo. Irá, com certeza, discutir um lugar e sempre que for chamado vai provar que está preparado porque ele não abana. Passo a passo vai ganhar o seu espaço e quando isso acontecer vão ver que ele tem condições muito boas para jogar na Liga", registou ainda Rui Duarte.