Rui Vaz: «Está virada a página»

Rui Vaz, candidato à presidência da Assembleia Geral da Lista B, encabeçada por Alex Costa, afirmou, esta quarta-feira, que "está virada a página" depois das sucessivas polémicas dos últimos dias."Ficou tudo muito bem definido para as eleições. Agora vamos para campanha, mostrar as nossas ideias e mostrar aos vitorianos que somos uma lista que está a trabalhar para o bem do Vitória. Os incidentes ficaram para trás, não vamos discutir o mesmo. Não sei ao certo quantas assinaturas foram retiradas à candidatura em causa, sei que ficaram cerca de 500 efetivas. Foram as três listas validadas e vão as três a eleições".