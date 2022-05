Rui Vitória e a conquista da Taça de Portugal pelo V. Guimarães: «Esse jogo não sai da cabeça»

A conquista da Taça de Portugal em 2013, diante do Benfica, foi um dos momentos áureos da história do V. Guimarães. De tal forma que não há quem não se recorde desse jogo épico, que valeu o segundo grande título da história do emblema minhoto, a seguir à Supertaça de 1988.Rui Vitória, técnico à altura e um dos grandes obreiros desse feito, recordou esse momento, numa tertúlia cujo tópico era precisamente a lembrança desse dia."Estou aqui com todo o prazer. Tinha de vir cá a Guimarães numa situação diferente. Vim cá como adversário, mas ainda não tinha tido o prazer de estar aqui convosco. Foi um momento muito importante na minha carreira e na vida do clube. É um orgulho para mim estar ligado à história do Vitória. É um orgulho saber que estou no coração dos vitorianos. Espero que venham mais troféus, mas este foi realmente o primeiro", começou por recordar o técnico, salientando o significado da conquista, sobretudo pelo contexto em que foi obtida."Este título teve um significado que passa qualquer coisa que possa ter imaginado. Tenho na minha memória todas as imagens deste jogo, por mais vitórias que tenha tido aquele jogo não me sai da memória. Foi uma grande vitória, com forças desiguais, a viver um cenário de salários em atraso. Vou perdendo a minha memória, mas esta recordação não sai", apontou, não escondendo também alguma emoção a falar deste tema."Vamos lá ver se não começamos a chorar, porque está a ficar difícil.Sentimos o apoio de todos. Preparamos o jogo muito bem. Começamos a sentir o fervilhar da cidade, quando começaram as filas para comprar bilhetes. Foram-nos dadas muitas injeções, a cidade ajudou-nos bastante. Guimarães é isto, este apoio quando as coisas correm bem. Sentimos isso na pele. Chegava ao prédio e tinha logo uma senhora de 80 anos a dizer que tínhamos de ganhar", lembrou.Desse dia mítico, Rui Vitória tem várias imagens, incluindo a chegada ao Jamor. "A nossa chegada ao Jamor foi marcante. Não fui ao relvado quando os jogadores subiram à civil, uma hora e meia antes do jogo. mas quando os recebi, vários a chorar, percebi que havia algo de diferente. Aquilo foi mesmo brutal. Sentimos sempre que a cidade estava cá. Ainda agora vi o Tondela-FC Porto, na nossa altura tínhamos meia casa e mais bilhetes houvesse. Não sei se o jogo foi bonito ou bem disputado. Foi um plano bem executado, quase um cenário perfeito com o que se passou depois na festa", contou.