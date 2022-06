Sacko a caminho do Montpellier: lateral viaja esta quinta-feira e faz exames na sexta

Falaye Sacko vai viajar de novo para França, mas agora apenas com bilhete de ida. O lateral-direito já tem tudo acertado com o Montpellier e viaja ainda esta quinta-feira para terras gaulesas, onde irá realizar os habituais exames médicos na sexta-feira, sabeO acordo entre clubes está fechado e foi alcançado nas últimas horas, com o Montpellier a garantir um empréstimo de um ano com opção de compra obrigatória de dois milhões de euros, tal como Record adiantou na edição impressa desta quinta-feira. O maliano vai rubricar um contrato válido até 2027, com o primeiro ano a ser referente à cedência e os restantes quatro em definitivo.