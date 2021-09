Sacko chamado pelo Mali para jogos da fase de apuramento do Mundial

O lateral direito Falaye Sacko, do Vitória de Guimarães, foi convocado pelo Mali para os dois jogos com o Quénia, referentes à fase de apuramento para o Mundial Qatar'2022, anunciou o clube da Liga Bwin.

Totalista nas primeiras sete jornadas do campeonato, o jogador de 26 anos é opção para o selecionador Mohamed Magassouba na receção ao Quénia, a 8 de outubro, em Marrocos, para a terceira jornada do Grupo E da qualificação da Confederação Africana de Futebol (CAF), e para a visita à capital queniana, Nairobi, que acontece a 12 de outubro, para a quarta jornada.

Autor de um golo em 20 internacionalizações, Sacko foi opção nos dois primeiros jogos do grupo E, que o Mali lidera com quatro pontos, após o triunfo na receção ao Ruanda (1-0) e o empate com o Uganda, fora (0-0).

Ligado ao Vitória de Guimarães desde a época 2015/16, o defesa já cumpriu 109 jogos oficiais pela equipa principal dos minhotos e estreou-se a marcar na presente temporada, na goleada caseira ao Vizela (4-0).