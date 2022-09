SAD do V. Guimarães agenda Assembleia Geral para 10 de outubro

A Vitória Sport Clube – Futebol, SAD reúne em Assembleia Geral no dia 10 de outubro, pelas 21 horas, no Auditório de Imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.Os acionistas são chamados a deliberar sobre a ratificação da cooptação de José Eduardo Viamonte para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da SAD, decisão tomada pelo Conselho de Administração a 11 de agosto, depois da demissão de Diogo Leite Ribeiro.Além disso, os acionistas vão discutir, apreciar e votar o Relatório de Gestão e as Contas relativos ao exercício social de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, bem como o Relatório e Parecer do Fiscal Único.Da agenda de trabalhos consta ainda a deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados e a apreciação geral da Administração e fiscalização da sociedade.De acordo com os regulamentos em vigor, apenas podem participar na Assembleia Geral da SAD "os acionistas que comprovarem, pela forma ou formas legalmente admitidas, que são titulares ou representam titulares de ações da sociedade que confiram direito, incluindo a hipótese de agrupamento, a pelo menos um voto"Os elementos informativos sobre os pontos em discussão serão disponibilizados aos acionistas em formatos distintos: na sede social, por meio de correio eletrónico ou por publicação no site do clube.