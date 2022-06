SAD do V. Guimarães alvo de mais duas ações em tribunal

O antigo team manager do V. Guimarães, Rui Carvalho, apresentou uma ação no Juízo do Trabalho de Guimarães em que reclama uma indemnização à SAD no valor de 77.773 euros.O processo deu entrada no passado dia 17, poucos dias depois da ação apresentada por Jaime Teixeira, ex-diretor geral dos vimaranenses, que, recorde-se, reclama uma indemnização no valor de 377 mil euros.Rui Carvalho chegou a Guimarães em junho de 2021 para assumir o cargo de team manager. Aposta de Miguel Pinto Lisboa, deixou de exercer funções a partir do momento em que António Miguel Cardoso foi eleito presidente dos vimaranenses.A SAD é ainda alvo de um outro pedido de indemnização, neste caso da empresa XI Sport. Aquela empresa deu entrada com um processo precisamente esta quarta-feira, em que reclama 133.768 euros.