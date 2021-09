SAD do V. Guimarães fecha 2020/21 com prejuízo de 8,2 milhões de euros

A SAD do V. Guimarães deu a conhecer o Relatório e Contas referente a 2020/21, tendo o conjunto vimaranense apresentado um resultado líquido negativo em 8,2 milhões de euros. Os motivos para tais resultados foram apresentados pelos vitorianos.





Para além de referir a retração dos mercados de transferências, o Vitória deu ainda conta do decréscimo que teve em termos de resultados operacionais, num valor de 7 milhões de euros. Segundo o clube, esta quebra deve-se a questões relacionadas com a pandemia de Covid-19 (patrocinadores e bilhética), à ausência das competições europeias e a quebras nas receitas de exploração.O passivo da SAD passou de 23,4 milhões de euros, no relatório anterior, para 61,69 milhões de euros no atual, sendo que o ativo está fixado em 57,85 milhões de euros. De resto, a SAD faz questão de referir que, no ativo, são incluídos "os direitos económicos de jogadores que, no entendimento do Vitória como do próprio mercado, possuem um valor muito superior ao espelhado". É dado o exemplo de Marcus Edwards e de André Almeida, Tomás Handel, Gui, André Amaro, Hélder Sá e Herculano Nabian, estes últimos jovens da formação.Dando ênfase à forma como rejeitou "propostas que, no entender da Sociedade, não refletem o valor desportivo e financeiro de alguns dos seus jogadores" para não pôr em causa o projeto desportivo, a SAD justificou a subida dos custos de exploração muito com base na aposta na formação que tem sido feita. Para além da concretização de contratos profissionais com jovens da formação, houve ainda a rescisão de contrato com atletas que, segundo a SAD, bloqueavam a ascensão dos jovens.Por fim, a SAD vitoriana deu ainda conta de que os custos com pessoal desceram em cerca de 2,5 milhões de euros e que o objetivo passa por reduzir o valor em mais 2 milhões de euros num futuro próximo. A isto, a Sociedade liderada por Miguel Pinto Lisboa acrescenta ainda que espera voltar a valores positivos já na próxima temporada. Recorde-se que o Relatório e Contas referente a 2019/20 contemplava um resultado líquido positivo na ordem dos 275 mil euros.